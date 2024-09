Beirut in fiamme terrificante bombardamento | tam-tam impazzito su Nasrallah | Video-choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una massiccia ondata di attacchi israeliani è stata lanciata contro la periferia meridionale diin Libano. Il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, ha dichiarato che nel mirino c'era il quartier generale centrale di Hezbollah, situato sotto un edificio residenziale nel quartiere Dahiya, nella capitale. Secondo alcuni media, come Fox News e Al Arabia, l'obiettivo di Tel Aviv era Hassan, il leader del gruppo libanese. Non è chiaro, però, se il segretario generale di Hezbollah sia riuscito a scampare all'attacco. NETANYAHU LASCIA L'ONU Dopo aver saputo del raid su, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato un punto stampa all'Onu, dove era andato per partecipare alla plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.