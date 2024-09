Auto d’epoca a Gromo con ‘Ruote nella Storia’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Settembre si chiude per gli appassionati dellecon un appuntamento che si è ormai affermato sul calendario come una classica: il raduno. Quella 2024 sarà la quarta edizione e si svolgeràgiornata di domenica 29. A organizzarlo sono il Club ACI Storico emobile Club Bergamo che per l’occasione avranno la collaborazione dell’Accademia della Guardia di Finanza, agli ordini del Comandante Gen. D. Cosimo Di Gesù, e del Comune di, con la sindaca Sara Riva. La manifestazione prenderà il via proprio dalla Piazza d’Armi dell’Accademia della Guardia di Finanza, ove sarà presente anche una Fiat 508 Balilla cassonata, facente parte dei veicolidel Museo Storico del Corpo della Guardia di Finanza e punterà su