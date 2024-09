Tomaso Trussardi parla del padre Nicola | Discriminato dal mondo della moda perché non era gay

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 26 settembre 2024)del: “non era gay” Secondoil, che ha trasformato l’azienda di famiglia in un marchio internazionale noto in tutto il, eradalnon era omosessuale. Ospite del podcast di Giacomo Freddi, infatti,ha dichiarato: “Lo trattavano come un diverso e dico una cosa forte:non era gay. E quindi tutti gli stilisti che erano gay lo boicottavano, non lo facevano sfilare, non lo accettavano alle fiere: se si va a vedere le foto dei tempi c’erano Missoni, Armani, Versace, Krizia, Fiorucci, Ferrè, lui mai. Lo ghettizzavanoera bergamasco,non era stilista, era soltanto un pellettiere”.