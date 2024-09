Terza Categoria Ufficiale il calendario del girone C | si parte il 5 ottobre

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo il primo turno di Coppa Marche, ecco ildelC, il gruppo della Vallesina e dintorni; alla prima giornata tutte e tre le jesine in trasferta VALLESINA, 25 SETTEMBRE 2024- Finalmente ci siamo, l’attesa è quasi finita: sta per tornare lamarchigiana, di cui abbiamo già potuto vedere un’entusiasmante anteprima lo scorso fine settimana (leggi qui), con il primo turno della rispettiva Coppa Marche. Sono stati svelati infatti i calendari dei vari gironi, che inizieranno il primo fine settimana di. IlC in particolare vedrà le sue squadre esordire tutte sabato 5, ad eccezione dell’ASD Fabriano, che riposerà al primo turno. Menzione particolare per le tre jesine, che partiranno nel loro cammino tutte in trasferta. Il campionato si chiuderà invece il 17 maggio 2025, prima della decisiva fase playoff.