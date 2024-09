Rosalia fuori il video del nuovo singolo Omega feat Ralphie Choo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) In radio, ildi, in collaborazione con, e accompagnato dalLa cantautrice e produttrice multiplatino, vincitrice di 2 Grammy Award e 12 Latin Grammy,, in occasione del suo compleanno, regala ai fan ilbranouring, disponibile in digitale e in radio. Il brano, prodotto da RosalĂ­a,, Noah Goldstein & Dylan Patrice, è accompagnato da unÂgirato a Los Angeles, diretto da Stillz, con cui l’artista ha giĂ collaborato, in cui Rosalìa esono ripresi sulle montagne russe. Questoarriva dopo numerose collaborazioni di alto profilo, inclusa la hit dello scorso mese New Woman con LISA (Lalisa Manobal), che ha incantato i fan di tutto il mondo.