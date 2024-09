Nuovo Cda Rai eletti Federica Frangi e Roberto Natale | il voto spacca l’opposizione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Parlamento ha eletto i nuovi consiglieri del Cda Rai. Un totale di quattro soggetti, scelti per metà dalla Camera e per metà dal Senato. Abbiamo per il momento il primo responso, annunciato in Aula dal vicepresidente Giorgio Mulè, tramite spoglio delle schede. Una votazione che ha portato con sé ovvie polemiche politiche, di cui parleremo di seguito. Cda Rai alla Camera I nomi indicati per ilCda Rai sono stati quelli di. Sono ufficialmente due nuovi membri, come confermato dal volo di 174 deputati pere 45 per. Scendendo nel dettaglio delle operazioni, evidenziamo anche 4 voti dispersi, 6 schede bianche e 3 schede nulle. Una notevole differenza di preferenze, considerando come la prima sia stata indicata dalla maggioranza, ovvero dal governo di Giorgia Meloni, e il secondo sia supportato da M5S e Avs.