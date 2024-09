Luna Rossa doma un vento a 21 nodi e batte Ineos Britannia in gara-1 della finale di Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha ruggito nella regata che ha aperto laCup, il torneo che designerà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha surclassatonelle acque di Barcellona, dove ilsoffiava ad addirittura 19-21(mai così vigoroso nell’ultimo mese, anche tre anni fa ad Auckland non ci si era spinti a tanto) e l’onda toccava il metro di altezza: con brezza sostenuta Team Prada Pirelli ha impartito una rimarchevole lezione di vela alla compagine britannica, che teoricamente era favorita in queste particolari condizioni meteo.si è così portata in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo e guadagna il diritto di fronteggiare i Kiwi per conquistare la Vecchia Brocca.