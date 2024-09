LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa cerca la rimonta su Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE DI YOUTH AMERICA’S CUP-AMERICAN MAGIC DALLE 12.20 16.10 Le barche procedono entrambe verso il lato sinistro. Il distacco resta immutato, la velocità delle barche si equivale, soprattutto in termini di VMG. 16.10 E’ tornato a 190 metri il vantaggio disu. 16.10 Siamo nel secondo lato di poppa. 16.09 Al gate-3paga 7 secondi da Britannia. 16.09 120 metri di vantaggio per. 16.08 Vira, seguita da. Si dirigono verso la boa. 16.07 Entrambe vicine al boundary di destra, separate da 90 metri. 16.07vira davanti a. La barca italiana è nei rifiuti, ma si porta a 95 metri. 16.06 Scende a 190 metri il ritardo dinella seconda bolina. 16.05 Al gate-2paga 17 secondi di ritardo. 16.