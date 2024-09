Lista di tutti i nomi dei vip coinvolti nelle feste di Diddy | una tv pubblica tutto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il caso dicontinua a gonfiarsi e mentre il rapper è tenuto sotto strettissima sorveglianza in carcere perché potrebbe togliersi la vita, i media americani si stanno interessando più che mai della vicenda. Tv, giornali e utenti sui social hanno iniziato a fare idi presunte vittime come Justin Bieber, ma anche di celebrità che potrebbero essere a conoscenza di quello che accadeva nei festini chiamati in gergo ‘freaks off’. Intanto sui social è apparsa unacon decine die anche la tv americana NewsMax hato l’identità delle star che pare fossero delle habitué di questi party da incubo. Nellaci sono idelle Kardashian, quelli di Jay Z e la moglie, ma anche Leonardo DiCaprio, Usher, R Kelly e Rihanna.