La Samp al Braglia gioie e dolori Fantini in lacrime eurogol Ferrari

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quante emozioni, illusioni e delusioni nei precedenti fra Modena edoria al. Il primo dicembre 1963, in Serie A, i gialloblù si imponevano 3-0 in una partita senza storia, sbloccata dopo sette minuti da un ex blucerchiato, il centravanti Sergio Brighenti, tornato al Modena dopo otto anni trascorsi fra Inter, Triestina, Padova e, appunto,, con due scudetti in nerazzurro e un titolo di capocannoniere con la squadra di Genova. ’Brighentino’ come era soprannominato per distinguerlo dal fratello maggiore Renato, il più prolifico cannoniere della storia del Modena, offriva nella ripresa la palla del raddoppio a un altro ex blucerchiato, l’ala destra Oliviero Conti. Ancora lui dava il la all’azione che portava alla terza rete della mezzala Albert Brülls, nazionale tedesco per una volta all’altezza della fama che l’accompagnava al suo arrivo in gialloblù nel 1962.