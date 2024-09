La Madonna Del Parto e l’Androgino Alchemico

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Piero della Francesca, grande esponente del Rinascimento italiano, nato e vissuto a Sansepolcro nel quindicesimo secolo, è noto non solo per la sua maestria pittorica, ma anche per l’uso di simbolismi profondi e misteriosi nelle sue opere. Le sue conoscenze matematiche, prospettiche e filosofiche si intrecciano in una visione del mondo dove arte e scienza dialogano in modo straordinario. Tra le suggestioni più affascinanti che si possono rintracciare nel suo lavoro emerge il concetto esoterico del Rebis, simbolo cardine dell’alchimia, che rappresenta l’unione degli opposti e il raggiungimento della perfezione. Il Rebis è un antico simboloche racchiude in sé il segreto dell’equilibrio perfetto tra dualità opposte: il maschile e il femminile, il solare e il lunare, lo spirito e la materia.