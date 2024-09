Guerra Ucraina massiccio attacco russo su Kiev | 78 droni e 6 missili Le notizie in diretta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 - Nuovosull’: le forze di Mosca hanno lanciato la notte scorsa un totale di seie 78kamikaze su: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare diaggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto quattroe 66 velivoli senza pilota. Oggi Volodymyr Zelensky sarà ricevuto alla Casa Bianca da Joe Biden e Kamala Harris, in un momento in cui lainè nuovamente al centro della campagna presidenziale americana. Secondo la stampa americana, rischia di saltare invece l’incontro con Trump. EDITORS NOTE: Graphic content / TOPSHOT - Ukrainian police officers help a wounded elderly woman getting out of a damaged building following a Russian strike in the city of Kramatorsk, Donetsk region, on September 25, 2024, amid the Russian invasion of Ukraine.