Graziani | Lautaro Martinez fatica per un motivo! Svolta del Milan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha detto la sua sulle condizioni di, che in Inter-ha anche siglato un assist per Dimarco.dopo la vittoria delsull’Inter: «Ilhato perché le prime tre partite sono state un disastro tattico. Non stava giocando bene, sia col Torino che col Parma ha preso una lezione tattica. Anche contro la Lazio l’ammutinamento. Col Venezia sonora vittoria. Quando ho visto la formazione contro l’Inter è stata un “o la va o la spacca”». NESSUNA PREOCCUPAZIONE – Poisi esprime anche sul capitano nerazzurro: «non mi preoccupa per niente perché è solo una questione fisica, ha fatto poche vacanze e una preparazione così così. Troverà i gol».