Europa League Roma-Athletic Bilbao | formazioni e dove vedere la partita

(Di giovedì 26 settembre 2024) Match ad alta intensità per la, che per nel debutto stagionale inaffronterà il pericolosodel fenomeno Nico Williams. Il match, in programma all’Olimpico alle 21, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv. I giallorossi sperano di dare seguito all’ottimo percorso nella competizione degli ultimi due anni in cui hanno già raggiunto la finale nel 2022 e la semifinale nel 2023, quando i ragazzi allora allenati da Daniele De Rossi si arresero al Bayer Leverkusen. Nella prima giornata del nuovo format a 36 squadre con girone unico, la Lazio ha già battuto per 3-0 in trasferta la Dinamo Kyiv grazie alle marcature di Dia, autore di una doppietta, e Dele-Bashiru. Fra le big in campo stasera 26 settembre anche Tottenham, Ajax e il Fenerbahce di José Mourinho.