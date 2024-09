Dominguez Voglio aiutare Castro a realizzare tanti gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un gol decisivo al Barracas nella Coppa di Argentina per salutare con un bacio il suo Gimnasia, poi Bologna, per diventare grande. Sorride Benjamin, mostrandosi per la prima volta alla città e ai suoi nuovi tifosi, e si emoziona nel parlare del suo paese e delle sue origini, ora un po’ più lontane, ma sempre nel cuore. Il sedicesimo argentino nella storia rossoblù è un talento tutto da scoprire, un profilo stuzzicante che già da tempo in patria aveva attiratoocchi su di sé, debuttante ad appena 18 anni compiuti nel massimo campionato, prima di collezionare 10 centri in 87 gare in poco più di due stagioni. "Mi piace molto stare vanti, lottare e recuperare palloni, a tutto campo". Si descrive come un generoso ’Benja’, questo il soprannome, un attaccante capace di giocare su più ruoli, pronto eso di sbocciare.