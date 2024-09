Domenica a Villa Borghese Fitwalking per AIL Roma camminata solidale contro le leucemie

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024)29 SETTEMBRE TORNA LAPER AILPER LA RICERCA E LA CURA DELLEAppuntamento dalle ore 9.00 a– Parco dei Daini, per una giornata da trascorrere insieme, verso nuovi traguardi29 settembre A– Parco dei Daini appuntamento con l’ottava edizione dellafor AIL,non competitiva promossa da AIL, Associazione Italianale, i Linfomi e il Mieloma – sezione diper raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’assistenza ai Pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Lafor AIL – nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica, è una importante iniziativa di sensibilizzazione sociale che conta ben 35 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, da nord a sud.