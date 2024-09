Da New York allerta encefalite equina orientale | primo morto minaccia per la salute pubblica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) – Negli Usa è. La governatrice di NewKathy Hochul ha dichiarato l’infezione trasmessa dalle zanzare “unaimminente per la”, dopo la morte nella contea di Ulster delcaso umano di malattia registrato nello stato di NY dal 2015. Hochul ha esortato i cittadini a seguire le raccomandazioni volte a ridurre il rischio di patologie da zanzare, ha attivato più agenzie statali e rafforzato il coordinamento tra funzionari statali e locali. L’– si legge nella comunicazione dello stato di New– è una malattia virale rara, ma grave diffusa da zanzare infette e può colpire i cavalli e l’uomo. Il contagio può avvenire a ogni età, ma gli over 50 e gli under 15 corrono un rischio più alto.