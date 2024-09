Bari vs Cosenza | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I pugliesi vogliono calare il tris, mentre i calabresi sognano il colpaccio.vssi giocherà sabato 28 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sono riusciti a mettersi alle spalle un avvio disastroso, dove sono arrivate l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese e le sconfitte contro Juve Stabia e Modena. Adesso la squadra di Longo sembra aver decisamente sterzato ed ora non vuole fermarsi. I calabresi hanno disperato bisogno di punti avendo raccolto otto punti, ma sono in zona retrocessione in virtù della penalizzazione di quattro punti deciso ad inizio stagione.