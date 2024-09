Ballando con le stelle Anna Lou Castoldi | Non ho paura dei giudizi sono abituata

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Io a ‘con le’? Credo che qualche anno fa non avrei accettato, orapronta”. Felice, un po’ spaesata,Louè la vera protagonista della nuova edizione di ‘con le’, presentata oggi a Roma. Lei – figlia di Morgan e Asia Argento – ha voglia di mostrare se stessa, ma soprattutto ha voglia di viversi “questa esperienza con serenità”: “molto allegra di mio, è una esperienza che mi sta insegnando molto emolto felice. E’ nato tutto molto in fretta – spiegaLou in riferimento alla chiamata di Milly – un giorno mi ha chiamato, il giorno dopo ero qui a fare il provino e il giorno dopo ancora ero già a fare le prove con il mio maestro. Mi sto trovando bene mi sto divertendo – prosegue – ma devo migliorare sull’espressione, penso troppo ai passi ma ci sto lavorando”.