Arresto cardiaco nella notte Amalia ed Eleonora salvano i rispettivi mariti | il racconto delle due donne

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una commovente storia di amore e sopravvivenza: il viaggio die Alessandro L’ospedale cardiologico di Monasterio di Massa ha recentemente condiviso una toccante storia di coraggio e prontezza di riflessi che ha salvato una vita., incinta di sette mesi, ha raccontato unaspaventosa in cui ha notato suo marito, Alessandro, che faceva fatica a respirare nel sonno. Rendendosi conto che qualcosa non andava, lo ha trovato privo di sensi e ha immediatamente agito. Una corsa contro il tempo Senza esitazione,è intervenuta per far ottenere al marito le cure mediche di cui aveva bisogno. Alessandro è stato rapidamente trasportato all’ospedale cardiologico, dove ha ricevuto cure critiche. Grazie agli sforzi del team medico e alla rapida risposta di, ad Alessandro è stata data una seconda possibilità di vita.