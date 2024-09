Anna Magnani aveva dei figli?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo la fine del suo matrimonio con Goffredo Alessandrini,dà alla luce il suo unicoo. Si tratta di Luca, nato il 29 ottobre 1942 dalla relazione con Massimo Serato. I due attori, infatti, erano stati i protagonisti di una grande passione che, però, si era conclusa senza il riconoscimento del bambino da parte dell’uomo. Una decisione non da poco per l’Italia moralista del tempo. Nonostante questo, però, laha sempre vissuto con orgoglio la sua maternità, dando il proprio nome alo. Esattamente comegià fatto la madre con lei.e ilo Lucaavuto dalla relazione con Massimo Serato – Fonte: ArchivioLe difficoltà affrontate con Luca, però, non sono state solamente culturali e sociali. Il bambino, infatti, viene complito da poliomielite a soli quattro anni.