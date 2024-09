Trovato uomo impiccato nel parco è mistero nella Capitale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una macabra scoperta ha sconvolto questa mattina le persone che si trovavano neldella Caffarella, nel VII Municipio di Roma. A riferirlo è Erica Dellapasqua sul Corriere.it. Il corpo senza vita di unè statoa una delle barre di metallo dell’area fitness. La tragica scoperta è stata effettuata da alcuni passanti che stavano facendo jogging. “Ci stavamo allenando e ci siamo spaventati“, ha raccontato uno dei testimoni, visibilmente scosso. “Abbiamo visto la corda legata alla barra di metallo e ci siamo avvicinati per capire se c’era ancora qualcosa da fare, ma nulla, era già morto”. Nessun Documento RiAl momento, l’non è stato ancora identificato. Non sono stati ritrovati documenti né addosso né nelle vicinanze del cadavere, per cui le operazioni di riconoscimento procedono a rilento.