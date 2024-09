Sul rinvio dello stop all’auto a benzina ora la Germania si accoda all’Italia

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il vicecancelliere Robert Habeck si schiera con Adolfo Urso: «Appoggio la sua richiesta». E sposa la linea del capo della Cdu, Friederich Merz: «Anticipiamo la revisione delle norme al 2025». Intanto l’Ue avverte: «Le emissioni non si toccano». Secondo la narrazione dominante investendo sul solare ridurremo gli eventi climatici estremi. In realtà sprechiamo soldi che andrebbero impiegati per rendere sicuri i fiumi. Lo speciale contiene due articoli