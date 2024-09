Sospetto salmonella mensa chiusa in alcune scuole del fiorentino | i Comuni coinvolti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Firenze, 25 settembre 2024 –in alcunidell’area fiorentina. La decisione è stata presa dopo la segnalazione, da parte delle direzioni scolastiche, di un numero significativo di assenze dovute a disturbi gastrointestinali, riconducibili, per sintomatologia, a sospetti casi di salmonellosi. Per questo l’azienda di refezione scolastica Qualità&Servizi hacato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre, di aver disposto in via precauzionale, in accordo con isoci, la sospensione del servizioper la giornata di domani, giovedì 26 settembre. Iinteressati sono quelli di Barberino del Mugello, Signa, Campi Bisenzio e Sesto. Non essendo pertanto possibile usufruire del servizionei nidi comunali, i bambini dovranno essere prelevati dalle ore 11,30 alle ore 13.