Riduzione di orario a parità di stipendio | alla Rulmeca si fa innovazione contrattuale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Almè.Rullidi Almè è stato firmato nei giorni scorsi il nuovo contratto aziendale, che la parte sindacale, come evidenzia Vincenzo Zammito, che per la Fim Cisl, insieme a Manuel Carminati e all’impegno di tutta la Rsu dell’azienda ha condotto la trattativa “ha aspetti sperimentali e innovativi interessanti, soprattutto nella parte riguardante ladell’, uno dei pochi accordi in tal senso sul panorama bergamasco e nelle medie e grandi aziende produttive (279 dipendenti) sul territorio Nazionale. Precursore della richiesta didifatta con la piattaforma per il rinnovo del CCNL 2024-2027 e volto ad una maggiore conciliazione vita lavoro”.