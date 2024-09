Ricette false per avere medicinali uomo fermato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Altopascio (Lucca), 25 settembre 2024 – Un giro dimediche falsificate, capaci anche di ingannare i computer delle farmacie, per acquistareda “sballo“. E’ quanto sta emergendo da un’indagine deidi Lucca e dei Nas che nei giorni scorsi hanno colto sul fatto e denunciato un giovane di Pescia. Idi Altopascio in particolare si sono mossi dopo la denuncia presentata da un medico di base della Piana che aveva scopertoprescrizioni redatte a suo nome. Al termine di una mirata attività investigativa, lo scorso giovedì, in una farmacia del centro altopascese, i militari hanno sorpreso in flagranza un trentacinquenne di Pescia mentre tentava, esibendo proprio le prescrizioni oggetto di denuncia, di entrare indebitamente in possesso di farmaci benzodiazepinici.