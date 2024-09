Riaperto il bando per i nidi gratis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Regione Toscana hai termini per presentare le domande per richiedere ‘’. Le famiglie che non sono già beneficiarie del contributo regionale possono presentare domanda dal 14 ottobre entro il 28 sul portale www.regione.toscana.it/-/nella sezione “Guida per le famiglie”. La nuova graduatoria verrà redatta esclusivamente sulla base dell’importo dell’Isee. Possono presentare la domanda i nuclei familiari con bambini fino a 3 anni di età, residenti in Toscana regolarmente iscritti e che frequentano il servizio di asilo nido del Comune, con Isee fino a 35mila euro. La domanda deve essere presentata dal genitore o dal tutore che ha richiesto il Bonus Nido all’Inps. Lo sconto viene riconosciuto per la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps. Per le nuove domande gli sconti saranno riconosciuti da dicembre a luglio.