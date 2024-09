Presentazione de ’Inaprobiabili’ della docente Annalisa Sacchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Alla Corte Ospitale di Rubiera alle 18,30 è attesaall’Università Iauv di Venezia, per presentare il suo libro. Relazioni, opere e lotte nelle arti performative in Italia (1959-1979)". Un saggio dove l’autrice racconta l’inappropriabile scena artistica di due decenni che hanno cambiato quello che si credeva possibile per l’arte e per la vita. Inappropriabili sono le esperienze di chi, negli anni sessanta e settanta del Novecento, trovò nella performance il territorio di sperimentazioni capaci di abbattere i confini disciplinari, di integrare nell’estetica e nella politica il piacere, la materialitàcreazione, l’irruenzacritica all’esistente.