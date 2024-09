Premiati i protagonisti emiliano romagnoli a Parigi 2024 | Siete stati la felicità per le persone rimaste incollate allo schermo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bologna, 25 settembre- Una giornata di festa, per rendere omaggio e premiare tutti gli atleti olimpici e paralimpici dell’Emilia Romagna, “sia coloro che hanno vinto una medaglia, sia i quarti posti, per seguire quanto fatto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella”, ricorda in apertura Gianmaria Maghi, capo della segreteria politica della presidenza.Gregorio Paltrinieri, Julio Velasco, Giulia Ghiretti, Elisa Iorio, sono solo alcuni dei dieci sportivi che hanno partecipato alla premiazione, capaci di conquistare 11 medaglie (7 alle olimpiadi e 4 delle paralimpiadi).