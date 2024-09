Martin Scorsese i suoi film su Gesù e Frank Sinatra sono stati posticipati e non usciranno a breve

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dalle ultime notizie diffuse da Variety, sembra che i prossimidi, The Life of Jesus e ilbiografico su, sianorinviati. Il pluripremiato regista aveva pianificato di girare i due progetti consecutivamente, ma entrambisospesi. Il primo a entrare in produzione doveva essere The Life of Jesus, ma una fonte vicina alha dichiarato che non sarebbe ancora in fase di sviluppo e che le tempistiche di produzione nonchiare. Inoltre, nonancora annunciati i membri del cast ma si dice chestia finanziando il progetto in modo indipendente. Il lungometraggio è basato sul romanzo del 1973 di Sh?saku End? che esplora gli aspetti divini e umani diCristo. Sarebbe stato un altroepico religioso del cineasta, i cui precedenti lavori nel sottogenere includono L’ultima tentazione di Cristo e Silence.