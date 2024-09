Le nuove frontiere del turismo Siamo andati bene in fondo Boom di presenze grazie ai sub

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Stagione di flessione turistica per l’Argentario, come in molte parti della Maremma. Ma con un incremento di circa il 20% sulsubacqueo. Le bellezze del promontorio non si possono ammirare solo fuori dall’acqua, ma anche negli stupendi fondali che ogni anno sono meta di tantissimi appassionati. Che sono stati ancora di più in questa stagione, stando all’analisi dell’assessora Chiara Orsini. "Per quanto riguarda le– dice –, così come in Toscana e in tutta Italia, queste sono effettivamente diminuite. Non abbiamo ancora i dati definitivi, ma posso intanto già dire che sono aumentate del 20% lederivanti dalsubacqueo rispetto agli anni passati. I diving hanno lavorato molto. È però unsempre più mordi e fuggi, con tanti stranieri tra tedeschi e nord europei". Non manca il punto sugli eventi.