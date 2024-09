Il San Marino non lascia scampo allo United

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E’ stato un derby senza storia quello del ’Calbi’. Con i gol di Astolfi, Giannini, Cenni e Cecchetti il Sannon hatoRiccione. La prima rete è arrivata nei minuti finali del primo tempo, poi nella ripresa i biancazzurri di mister Belli (foto) hanno ingranato la marcia giusta rifilando altre tre reti ai cugini biancazzurri della riviera. Secondo successo di fila per il Sanche viaggia a punteggio pieno insieme al Piacenza, seconda sconfitta consecutiva per loRiccione.Riccione: Masini, Bellocchi, Bianchi, Zanieri, De Gaetano, Giorgi, Fraternali, Nanni, Gjoni, Dachille, Ricci. A disp.: Sparaventi, Mantovan, Mainardi, Mortellaro, Cecchi, Protti, Di Cinto, Zaghini, Flore. All.: Bellemo.