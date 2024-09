Hellboy | The Crooked Man salterà le sale negli USA?

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il cinecomic: TheMan è già uscito nelledi molti mercati internazionali, ma probabilmentequello. La terza iterazione cinematografica del noto fumetto di Mike Mignola con molta probabilitàlenel mercato statunitense, l’indiscrezione – al momento di questo si tratta – viene fuori dalla quantità di notizie che viene fuori dalle più importanti piattaforme di Video On Demand americane, le quali danno l’uscita del film l’8 ottobre 2024. E’ di fatto improponibile pensare che: TheMan possa prima uscire in digitale e successivamente al cinema. Il film è stato classificato R-Rated (qui la notizia), la più alta restrizione, e questo potrebbe, nel caso l’indiscrezione si trasformasse in notizia certa, aver fatto pendere la bilancia dei produttori verso una scelta meno rischiosa.