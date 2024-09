Guerra con la Cina entro il 2027 Stati Uniti è tutto previsto Il mistero del Progetto 33

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Non si tratta della profezia di qualche mitomane o delle previsioni di un influencer in cerca di facile pubblicità. Ma di un piano d’azione che la Marina degliha recentemente pubblicato, ed è ora analizzabile dagli esperti del settore militare. Si chiama Navigation Plan for America’s Warfighting Navy, ed è un documento strategico che punta a preparare le forze marittime americane per un possibile conflitto con lail. In realtà, le voci su documenti “segreti” da parte dei servizi americani su un possibile conflitto globale, visto come di qualcosa che prima o poi il mondo avrebbe dovuto affrontare, si rincorrono da tempo. Ma si trattava di indiscrezioni. Questo invece è un documento ufficiale della Marina Americana, perno dell’esercito a Stelle e Strisce.