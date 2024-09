Grave incidente sul lavoro | operaio resta schiacciato sotto l’escavatore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Un incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 10 della mattina di martedì 25 settembre, in provincia di Arezzo, ai confini con l'Emilia Romagna, nella frazione di Ca' Raffaello, exclave aretina geograficamente contenuta in provincia di Rimini. Secondo quanto si è appreso, un uomo, alla guida di un escavatore, è stato travolto dal mezzo su cui stava lavorando dopo averne perso il controllo. L'incidente si è verificato nel maxi cantiere del nuovo metanodotto ai confini tra le province di Arezzo e Rimini. La dinamica dell'incidente L'uomo rimasto ferito dall'escavatore si chiama P.L., un 56enne originario della provincia di Napoli dipendente di una ditta che sta eseguendo lavori in subappalto.