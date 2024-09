Cade e sbatte la testa mentre fa una passeggiata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ancora un infortunio ad una signora per caduta in montagna: nel tardo pomeriggio di ieri una 70enne di Ramiseto, comune Ventasso, che si era recata a Succiso per fare unain alta quota. Dopo aver seguito in auto la strada alpestre Succiso-Collagna, ha parcheggiato l’auto su un promontorio fino al passo della Scalucchia (1465 metri di quota) con l’intento di fare unain messo alla natura circondata da faggete. Appena lasciata l’auto ai bordi della strada, la 70enne è scesa dall’auto e subito è caduta accidentalmentendo violentemente laa terrando laaccusando un trauma cervicale con una seria ferita al cranio.