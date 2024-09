Borsa | Milano fiacca con Nexi e le banche sale Tenaris

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Avvio in calo per Piazza Affari, che si muove in linea con le altre Borse europee in una giornata scarica di dati macro. L'indice Ftse Mib cede lo 0,34% appesantito dalle vendite su(-1,2%) e sulle, con in testa Mps (-1,1%), Bper (-1,1%), Popolare di Sondrio (-0,9%) e Mediobanca (-0,8%). Deboli anche il risparmio gestito e le assicurazioni con Finecobank (-0,8%), Generali (-0,7%), Mediolanum (-0,7%) e Unipol (-0,6%), mentre tra le utilities scivola Enel (-0,8%). In controtendenza(+1,1%), Interpump (+0,5%), Prysmian (+0,5%) e Cucinelli (+0,5%).