Bonus Natale 100 euro Leo conferma l’extra nella tredicesima ma sono tanti gli esclusi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arriva lada parte del viceministro dell’Economia Maurizio Leo al già ribattezzato. Un aiuto extra da 100che finiràdegli italiani, e che sostituisce dunque l’exBefana che giungeva a chiusura delle feste natalizie. Per l’ok definitivo ora manca solo l’approvazione nel decreto legge Omnibus, in attesa di conversione in legge. Ilcosterà allo Stato circa 100 milioni die andrà a beneficio di 1 milione di contribuenti. Vediamo cosa prevede l’emendamento che dovrebbe passare nel decreto, chi beneficerà del nuovoe chi invece resterà escluso.dida 100: chi ne beneficerà davvero? Ilda 100voluto dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo è un’importante novità che dovrebbe passare, se tutto va bene, con l’approvazione del decreto Omnibus.