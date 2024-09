Anche Unifil condanna i raid di Israele in Libano | Attacchi ai civili sono una violazione delle leggi umanitarie internazionali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È dall’8 ottobre che le notti dei Caschi Blu dell’Onuilluminate dai razzi e dalle esplosioni sopra le loro teste. Da quasi un anno, ormai, la Linea Blu è sorvolata dai missili di Hezbollah e di, ma negli ultimi giorni il livello dello scontro è aumentato talmente tanto, a causa soprattutto dell’offensiva israeliana su larga parte del, cheper la missione, guidata dall’esercito italiano, oggi con la Brigata Sassari con a capo il generale Stefano Messina, è scattata l’allerta massima. Tutti nei bunker, ma nessuna grave conseguenza per i militari italiani: “La missione rimane attiva nel sud dele non ciferiti tra i nostri Caschi Blu”, ha detto all’Ansa il portavoce di, Andrea Tenenti, commentando l’escalation della crisi in Medio Oriente.