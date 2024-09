Yulia Bruschi non convince al GF cosa nasconde? I dubbi delle coinquilini

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 24 settembre 2024)ha avuto una discussione particolarmente concitata con Jessica Morlacchi nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello. Tra le due donne non sembra esserci affatto affinità , specie per il fatto che la prima sembra essere estremamente riservata e restia ad aprirsi nei confronti dei suoi compagni d’avventura. In queste ore, alcune concorrenti hanno criticato il comportamento della ragazza ponendo l’accento su alcune questioni. Idi alcune concorrenti del GF suè una ragazza parecchio introversa, caratteristica che non giova assolutamente all’interno di un programma quale il Grande Fratello. Il suo comportamento l’ha portata ad averediscussioni perfino con la donna più esuberante e divertente di questa edizione, ovvero, Jessica.