TicinoMarathon edizione 2024 Pavia capitale italiana del remo

(Di martedì 24 settembre 2024) Per una settimanasaràdele della pagaia. Da domenica al 6 ottobre, il Ticino e la città saranno animati da un ricco programma di eventi con discese fluviali, amatoriali e competitive, iniziative per la promozione della vita, della cultura e della natura fluviale, in collaborazione con associazioni remiere, naturalistiche e non solo. Si comincia domenica con l’della, una discesa non competitiva per canoe, kayak, barcé, Sup e raft, lungo un percorso di 25 chilometri dal centro parco Geraci di Motta Visconti alla sede nautica del Cus. La manifestazione coincide con i 50 anni dall’istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino, primo parco regionale italiano, istituito il 9 gennaio del 1974. Per l’occasione si prevede la partecipazione di equipaggi da tutto il Nord Italia e dalla vicina Svizzera.