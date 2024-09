Spaventoso scontro tra due tir lungo la Pontina | feriti e traffico paralizzato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Pesanti disagi per chi percorre la statale a causa di un incidente tra due tir avvenuto subito dopo l'uscita per Ardea, in direzione Roma. I mezzi pesanti sono entrati in collisione, provocando gravi danni a uno nella parte anteriore e all'altro al carrello. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118. L'incidente ha bloccato la circolazione in direzione Roma, con code chilometriche. Anche la carreggiata in direzione Latina ha subito disagi, con il restringimento della corsia sinistra nel tratto dell'incidente. I conducenti dei mezzi sono stati soccorsi per accertare che non abbiano subito ferite durante lo scontro.