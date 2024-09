Sciopero trasporto aereo il 24 settembre | Wizz Air e Ita Airways le compagnie coinvolte Cosa fare in caso di cancellazione del volo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Si prevede un martedì nero per chi dovrà prendere unda Milano, Roma, Bologna e Venezia il 24. Per 24 ore si fermano il personale di terra degli aeroporti, i piloti e gli assistenti di. Tra leche hanno aderito alloci sono ancheAir e Ita. L’ex Alitalia ha annunciato ladi 26 voli in giornata: “L’azienda è stata costretta a cancellare voli nazionali ed internazionali – si legge sul sito web della compagnia – ITAinvita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata delloa verificare lo stato del proprioprima di recarsi in aeroporto”.