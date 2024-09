Schlein prova le geometrie variabili Fari sul voto per le nomine Rai

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 24 settembre 2024) AGI - La segretaria dem si affida alleper superare i 'nodi' sul tavolo della coalizione progressista. "Sono testardamente unitaria, le alleanze si costruiscono lavorando insieme sui temi", dice, "più tra le persone che nelle stanze della politica". Una strategia che ha portato fortuna al centrosinistra in Sardegna, con la vittoria di Alessandra Todde. Meno altrove dove, come in Basilicata o in Piemonte, dove ai sold-out delle piazze non è seguita l'unità delle forze in campo. Dovrebbe andare meglio in Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna, regioni chiamate alin autunno e a stretto giro l'una dall'altra. Le coalizioni sono bell'e pronte e vedono marciare compatte il 'campo largo' che va da Fratoianni a Renzi, passando per il M5s. Che la strategia della segretaria funzioni anche a livello nazionale, però, è da dimostrare.