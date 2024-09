Riceve il Premio StellaRe

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 24 settembre 2024) Maria Manetti Shrem premiata con loAward for Philanthropic Excellence Il 19 settembre, Maria Manetti Shrem ha ricevuto il prestigiosoAward da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo in riconoscimento del suo straordinario contributo all’arte, alla musica, all’istruzione, alla salute e alla scienza. Spesso definita una “Filantropa dei due mondi”, Maria ha trascorso oltre 40 anni sostenendo attivamente più di 50 iniziative benefiche in Italia, Francia, Regno Unito, Africa, Stati Uniti e Messico. Un’eredità di imprenditorialità e filantropia Nata a Firenze, Maria Manetti Shrem ha portato la sua visione imprenditoriale negli Stati Uniti, dove ha svolto un ruolo fondamentale nell’espansione di alcuni dei marchi di moda più iconici al mondo, tra cui Gucci e Fendi.