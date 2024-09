L’inferno della famiglia in vacanza | la piena del fiume l’auto per scappare Nonna e neonato travolti dall’acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Montecatini Valdicecina (Pisa), 24 settembre 2024 – Erano venuti in Toscana per trascorrere alcune giornate di vacanze. Ma quello che doveva essere un periodo felice passato con laall’estero si è trasformato in una disgrazia. E’ ladi turisti tedeschi provenienti da Monaco di Baviera che stava alloggiando in una casa in località La Gabella, localitàValdicecina in provincia di Pisa, e che si è ritrovata all’improvviso travoltadopo ladel torrente Sterza. I cinque –di 62 anni e nonno, madre e padre e ildi appena cinque mesi – si trovavano nell’abitazione. Era sera, intorno alle ore 19, quando l’acqua è iniziata a salire. Ladelè passata da mezzo metro a sei metri in pochissimo tempo e il torrente è iniziato a esondare dalla collina.