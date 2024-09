Jailbreak | Amore in fuga Vicky e Casey White storia vera Dov’è lui oggi

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 24 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 24 Settembre 2024 9:14 pm by Redazione Dal 25 settembre 2024 è disponibile su Netflixin: Love on the Run). Si tratta di un documentario che racconta ladi una donna carceraria e di un criminale che ha aiutato a fuggire dal carcere. Scendendo nel dettaglio, parla della vita di, una rispettata agente penitenziaria, che diventa complice delladel detenuto, un ragazzo violento molto più giovane di lei,. Al centro di tutto c’è unad’che finisce per diventare un caso mediatico, mentre la polizia è sulle loro tracce. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulladi