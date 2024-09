Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti film su Rai3 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 24 settembre 2024) Questa sera, martedì 24 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda ilIl sol, ultimodel regista di culto, girato nello scorso 2023. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. Il sol“Il sol” è unche intreccia la vita privata di un regista con la realizzazione del suo nuovo. Giovanni (interpretato dastesso), un cineasta ormai affermato ma in crisi con se stesso e con il mondo che lo circonda, è alle prese con la realizzazione di unambientato nel 1956, durante la rivoluzione ungherese. La storia si concentra su un segretario di sezione del PCI che deve prendere una posizione di fronte all’invasione sovietica di Budapest.