FOTO Sperpero e promesse non mantenute | la ‘Città dei Dinosauri’ resta chiusa e abbandonata

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue tappe per capire cosa non aveva funzionato e perchè il parco a tema dinosauri di San Lorenzello versava in uno stato d’abbandono assoluto. Alla fine, chiacchierando con il sindaco Lavorgna erano emerse una serie di questioni che ne hanno rallentato la ripresa in funzione e portato alla situazione attuale. E fin qui, tutto chiaro. Peccato che, poi, lo stesso primo cittadino, con grande sicurezza, si era lanciato nella classica promessa: “Sarà un Lunedì in Albis al parco dei dinosauri”. Ma non la Pasquetta del 2025, bensì quella dell’anno in corso. Tutto risolto quindi? Assolutamente no. Una segnalazione con tanto diha riproposto lo stesso scenario visto l’estate scorsa: dinosauri abbandonati, incuria, erba alta, struttura distrutta in vari punti.