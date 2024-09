Dove vedere in tv Wolfsburg-Fiorentina Champions League calcio femminile | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Domani, mercoledì 25 settembre (ore 18.30), laaffronterà ilnel ritorno del playoff didi. La sfida metterà in palio un posto per la fase a gironi della massima competizione continentale per club. Si parla di 12 confronti che andranno a definire il roster delle formazioni che si uniranno a Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea. Una partita che purtroppo per la Viola è compromessa in partenza per quanto accaduto all’andata. Una bruttissima prestazione al Viola Park per le ragazza di De La Fuente, sconfitte dalla compagine tedesca con il punteggio di 7-0. Un match nel quale è si notato uno strapotere fisico e tecnico quasi imbarazzante della squadra teutonica, che ha messo in ghiaccio la qualificazione.